أحمد العوضي يحمّس جمهوره بمشهد أكشن من فيلمه شمشون ودليلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - أشعل الفنان أحمد العوضي حماس جمهوره ومتابعيه عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مشهد أكشن مثيراً من كواليس فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، الذي يواصل تصويره حالياً على قدم وساق؛ وفقاً للخطة التي وضعها صنّاع العمل، بهدف الانتهاء من أكبر عدد ممكن من المشاهد قبل توقُّف التصوير المؤقت، بسبب انشغال بعض أبطال الفيلم في التحضير لمسلسلاتهم الرمضانية المنتظَر بدء تصويرها خلال الشهر الجاري.
فيلم "شمشون ودليلة" يجمع أحمد العوضي ومي عمر للمرة الأولى في السينما، ويشارك في بطولة العمل: كلٌّ من: خالد الصاوي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد الرفاعي. إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعاً مع تقدُّم مراحل التصوير. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي، وشادي محسن. وإخراج رؤوف السيد. ومن إنتاج أحمد السبكي، الذي يسعى لتقديم عمل ضخم يجمع بين الأكشن والإثارة.
وفي الوقت نفسه، يستعد أحمد العوضي لخوض المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان: "علي كلاي"، الذي بدأت تحضيراته مؤخراً. وهو من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة "سينرجي".
ويشارك في بطولته نخبةٌ من الفنانين، منهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، وبسام رجب، وعدد من الوجوه الشابة.
وقد تألّق النجم أحمد العوضي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل". من تأليف محمود حمدان. إخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي.
وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسّد "العوضي" شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه. وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.
مشهد قتالي يُبرز لياقة أحمد العوضيوخلال المقطع الذي نشره عبْر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهر أحمد العوضي وهو يؤدي مشهد حركة (أكشن) مليئاً بالإثارة والتشويق؛ حيث وجّه ضربة قوية لأحد الأشخاص؛ مستخدماً قدمه في إطار المشهد القتالي؛ مما أظهر جانباً من مهاراته البدنية وحضوره القوي في أدوار الأكشن، التى اعتاد على تقديمها فى أعماله الفنية بالسينما والدراما.
ثاني بطولات أحمد العوضي في السينما بعد "الإسكندراني"ويعَد الفيلم ثاني بطولات أحمد العوضي السينمائية بعد فيلم "الإسكندراني"، الذي تم عرضه العام الماضي، وشاركه بطولته عددٌ كبير من النجوم، منهم: زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، إنتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي. وهو من إخراج خالد يوسف. وسيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة. وقد حقق الفيلم وقتها نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والنقدي.
