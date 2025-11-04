أفلام عربية مميزة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.. تعرفوا إلى حكاياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - تشارك أربعة أفلام عربية لاقت إشادات وجولات ناجحة في مهرجانات عالمية، وذلك ضمن الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستنطلق في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور التالية؛ سوف نتعرف إلى هذه الأفلام وقصصها والجوائز والمهرجانات التي تواجدت بها.

صوت هند رجب.. أصداء عالمية

بعد فوزه بجائزة الأسد الفضي في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا، يواصل فيلم "صوت هند رجب" تألقه في المهرجانات الدولية، حيث شارك في تورونتو، وتم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيكون للفيلم أيضاً تواجد مميز في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتقدم المخرجة التونسية كوثر بن هنية في فيلمها "صوت هند رجب" عملاً إنسانياً بالغ التأثير، تمزج فيه بين الوثائقي والدراما بأسلوب بصري مبتكر، لتعيد تصوير الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الأعوام الستة. ومن خلال هذا المزج بين الواقع والدراما، تُطلق بن هنية صرخةً عالمية من أجل العدالة.

"يونان".. رحلة البحث عن نهاية

ومن بين الأفلام المميزة، والتي سيكون لها تواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، هو فيلم "يونان" الذي عُرض عالمياً لأول مرة في برلين، وشارك في أكثر من عشرة مهرجانات دولية.

العمل من تأليف وإخراج أمير فخر الدين، والذي يقدم من خلاله حكاية شاعرية عن منير، الذي يعود من المنفى إلى جزيرة نائية لينهي حياته، لكنَّ فيضاناً نادراً يقلب مصيره، لتتوالى الأحداث.

"المستعمرة".. قصة حقيقية

أما فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، فاستوحى أحداثه من قصة حقيقية تدور في أحياء الإسكندرية. بعد وفاة الأب في حادث عمل، يُجبر شقيقان على مواجهة فساد الواقع، حين يُعرض عليهما العمل كتعويض عن فقدانهما. الفيلم شارك في مهرجانات برلين، فيسكال، وMiWorld، حيث حصد جائزة الجمهور.

المستعمرة - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

فلسطين 36.. العودة للذاكرة

فيلم "فلسطين 36"، من تأليف وإخراج آن ماري جاسر، يمثل فلسطين في جوائز الأوسكار، وكان العرض العالمي الأول له في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. يضم العمل طاقماً دولياً بارزاً من النجوم، من بينهم: جيرمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار، وهيام عباس، وكامل الباشا، وصالح بكري، وياسمين المصري، وظافر العابدين، وجلال الطويل، وبيلي هاول، ووليام كانينغهام، وروبرت أرامايو، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة؛ مثل ورد حلو، وورد عيلبوني، ويافا بكري، وكريم داوود عناية.

يعدّ الفيلم إنتاجاً دولياً مشتركاً بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن، وتدور أحداثه في فلسطين عام 1936، حيث يعيش يوسف بين منزله الريفي ومدينة القدس المشتعلة بالأحداث، باحثاً عن مستقبل يتجاوز الاضطرابات التي تشهدها البلاد تحت الحكم البريطاني.

