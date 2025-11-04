شاهدوا الأمير ويليام يقدم مفاجأة ملكية على شاطئ كوباكابانا خلال زيارته للبرازيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - بدأ العد التنازلي لانطلاق حفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot المعني بالبيئة، والمقرر إقامته يوم غد 5 نوفمبر، وذلك بوصول الأمير ويليام- الراعي الأول للجائزة- لريو دي جانيرو، البرازيل، الدولة المضيفة لحفل هذا العام 2025. وبينما تتمحور زيارة الأمير ويليام للبرازيل حول البيئة والعمل البطولي لرجال الإنقاذ على الشاطئ، قام أمير ويلز بزيارة لشاطئ كوباكابانا وممارسة رياضة شاطئية هناك.

الأمير ويليام يلعب الكرة الطائرة في شاطئ كوباكابانا

بين أحضان الطبيعة التي تسعى جائزة إيرثشوت لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي لتلوثها، قام الأمير ويليام بممارسة رياضة شاطئية برازيلية كلاسيكية: الكرة الطائرة وهو حافي القدمين، لمدة عشر دقائق تقريبًا. وقد التقط أمير ويلز الكرة وانضم إلى بعض الأطفال من المجتمعات المحرومة للعب مباراة الكرة الطائرة الشاطئية. وقد لعب الأمير ويليام بحماسٍ كبير حيث تم رصده وهو يقفز في الهواء وينغمس في الرمال لصد الكرات.

هكذا قضى الأمير ويليام يومه الأول في البرازيل

كانت مباراة الكرة الطائرة هي ما اختتم به الأمير ويليام أول يوم في زيارته للبرازيل، قبلها التقى مع فرقة الإطفاء العسكرية في ريو دي جانيرو، المسؤولة عن خدمات الإنقاذ على الشاطئ، حيث شاهد تدريبًا عمليًا لرجال الإنقاذ البحريين، وتحدث مع بعض الشباب الذين شاركوا مؤخرًا في برنامج صيفي مجاني يُسمى "مشروع بوتينيو". ينظم هذا البرنامج من قبل فرقة الإطفاء، ويوفر أنشطة تعليمية وترفيهية لحوالي 5000 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا على عدد من الشواطئ في الولاية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوعي بسلامة المحيطات، والوقاية من الغرق، والإسعافات الأولية، والحفاظ على البيئة.

وزار في وقتٍ سابق ملعب ماراكانا، وانضم هناك مع نجم المنتخب البرازيلي السابق كافو وبعض الشباب في مسابقة ركلات الجزاء. ثم جمع أمير ويلز شبابًا من جميع أنحاء البرازيل ممن يعملون في مجتمعاتهم المحلية لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالحفاظ على البيئة بمساعدة نادي تيرا لكرة القدم، وهي حملة تجمع أندية كرة القدم واللاعبين والمدارس والمنظمات غير الحكومية والحكومات للتحدث عن كوكب الأرض وأزمة المناخ.

الأمير ويليام بدون كيت ميدلتون في حفل إيرثشوت 2025

لم تنضم كيت ميدلتون للأمير ويليام في رحلته للبرازيل لحفل توزيع جوائز إيرثشوت، وسافر بمفرده إلى ريو دي جانيرو، حيث بقيت أميرة ويلز في المنزل مع أطفالهما الأمير جورج، 12 عامًا، الأميرة شارلوت، 10 أعوام، والأمير لويس، 7 أعوام، ضمن خطة عودتها التدريجية حفاظًا على صحتها.

وكانت قد حضرت أميرة ويلز، البالغة من العمر 43 عامًا، حفلي توزيع جوائز إيرث شوت الأولين، وانضمت حينها للأمير ويليام في لندن أكتوبر 2021، والذي تلاه حفل توزيع جوائز ثانٍ في بوسطن ديسمبر 2022.

ولم تنضم إلى الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" ​​لعام 2023 في سنغافورة، كما غابت عن حفل العام الماضي في جنوب أفريقيا، حيث قضت معظم العام بعيدة عن الأضواء وسط تشخيص إصابتها بالسرطان والخضوع لرحلة علاج.

ومن المقرر أن يُعلن أمير ويلز عن الفائزين الخمسة بجائزة قدرها مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي.

وهذا العام، تنضم الممثلة البرازيلية جيزيل بوندشين إلى مجلس الجائزة، إلى جانب المذيع والناشط البيئي السير ديفيد أتينبورو، الممثلة كيت بلانشيت، الشيف خوسيه أندريس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا.

جائزة إيرثشوت Earthshot

جائزة إيرث شوت "Earthshot Prize" هي مبادرة بيئية أسسها الأمير ويليام عام 2020، تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لمعالجة التحديات البيئية العاجلة في العالم، ولديها 5 أهداف تسعى لتحقيقها قبل عام 2030، وهي: "حماية الطبيعة وإصلاحها، تنقية الهواء، إحياء المحيطات، بناء عالم خالٍ من النفايات، إصلاح المناخ".

