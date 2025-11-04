تراجع سعر البيتكوين والعملات البديلة…وعملات الخصوصية تخالف النسق

واصل سعر البيتكوين تراجعه الحاد في أوائل نوفمبر، منخفضا إلى ما دون 104,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أشهر، رغم محاولات انتعاش متقطعة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.

الهبوط المتواصل أوصل السعر إلى 103,500 دولار، مع انخفاض القيمة السوقية إلى 2.07 تريليون دولار، فيما استقرت هيمنته على السوق عند 58.5%.

العملات البديلة تحت الضغط:

معظم العملات البديلة سجلت تراجعات أشد، تقودها APT بانخفاض 12%، تليها TON، CRO، KAS وغيرها.

كما هبطت الايثيريوم إلى أقل من 3500 دولار، وBNB إلى 950 دولار، وXRP إلى 2.26 دولار.

رغم الاتجاه العام، خالفت بعض عملات الخصوصية الاتجاه؛ إذ قفزت DASH بأكثر من 70%، وICP بنسبة 35%، وZEC بنسبة 23%.

بشكل عام، خسر سوق الكريبتو ما يقارب 150 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتتراجع القيمة السوقية إلى 3.46 تريليون دولار.

