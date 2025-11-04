شركة FTSE Russell تتعاون مع Chainlink لنشر مؤشرات الأسهم على السلسلة

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - أعلنت شركة FTSE Russell، المزود العالمي للمؤشرات المالية، عن شراكة جديدة مع شبكة Chainlink لنشر مؤشراتها المرجعية للأسهم والأصول الرقمية على البلوكشين، في خطوة تسلّط الضوء على استخدام تقنية السلسلة في تقديم بيانات مالية مؤسسية عالية الجودة.

وأوضحت Chainlink يوم الاثنين أن بيانات مؤشرات Russell 1000 وRussell 2000 وRussell 3000 (الخاصة بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى مؤشر FTSE 100 وعدة مؤشرات رقمية أخرى، ستصبح متاحة عبر عدة سلاسل بلوكشين من خلال خدمة DataLink — وهي منصة مؤسسية مدعومة بشبكة أوراكل اللامركزية.

تُستخدم مؤشرات Russell على نطاق واسع كمراجع لأسواق الأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة، وتُتَابَع من قبل أصول تتجاوز 18 تريليون دولار عالميًا.

وقالت فيونا باسيت، الرئيسة التنفيذية لشركة FTSE Russell، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتمكين الابتكار في مجالات ترميز الأصول وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة سلسلة من مؤشرات الأصول الرقمية بالتعاون مع SonarX، بهدف تزويد المستثمرين المؤسسيين بمعايير موحدة لسوق العملات المشفّرة. كما تعاونت FTSE Russell مع مدير الأصول الرقمية Grayscale عام 2023 لإطلاق خمسة مؤشرات تصنّف سوق العملات المشفّرة حسب القطاعات، بما في ذلك منصات العقود الذكية والخدمات والأدوات الاستهلاكية.

تبنّي المؤسسات لتقنية البلوكشين يتسارع

تُعد FTSE Russell من بين العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تستكشف تطبيقات البلوكشين في مجالات ترميز الأصول والتسوية المالية ودمج العملات المستقرة.

وفي السياق نفسه، وسّعت JPMorgan جهودها في ترميز الأصول عبر شبكتها الخاصة Kinexys، لنقل صناديق الأسهم الخاصة إلى البلوكشين.

كما بدأت كل من Goldman Sachs وBNY Mellon في تقديم صناديق أسواق مالية مرمّزة لعملائهما، مع تسوية فورية على مدار الساعة وتتبع ملكية على السلسلة.

وفي أبريل الماضي، قالت Citigroup إن الاهتمام المؤسسي المتزايد بتقنية البلوكشين نابع جزئيًا من تحسّن البيئة التنظيمية، خصوصًا فيما يتعلق بالعملات المستقرة، مضيفةً:

“الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة قد يكون العامل الأساسي لقبول أوسع، ما يمهّد الطريق لدمج العملات المستقرة وتكنولوجيا البلوكشين عمومًا في النظام المالي القائم.”