ريبل تستحوذ على شركة Palisade وتراهن على الشركات لدفع تبنّي العملات المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - أعلنت شركة ريبل (Ripple) المتخصصة في خدمات العملات المشفّرة عن استحواذها على شركة Palisade، المزوّد المتخصص في خدمات الحفظ والمحافظ الرقمية، في خطوة تهدف إلى توسيع عروضها المؤسسية الموجهة للبنوك والشركات.

وقالت ريبل يوم الاثنين إن خدمة المحافظ كمنصة (Wallet-as-a-Service) التابعة لشركة Palisade سيتم دمجها في ذراع الحفظ المؤسسي للشركة، Ripple Custody، موضحة أن الصفقة تستهدف خدمة شركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات الأصلية في مجال التشفير، والشركات الكبرى.

وقالت مونيكا لونغ، رئيسة ريبل، في بيان:

“الشركات الكبرى مهيأة لقيادة الموجة القادمة الكبرى من تبنّي العملات المشفّرة.”

وأضافت:

“تمامًا كما رأينا البنوك الكبرى تنتقل من المراقبة إلى البناء النشط في مجال التشفير، فإن الشركات الآن تدخل السوق، وهي بحاجة إلى شركاء موثوقين ومرخّصين يقدمون حلولًا جاهزة.”

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى التي نفذتها ريبل هذا العام بعد أن أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضيتها القانونية الطويلة ضد الشركة، لتتوسع ريبل سريعًا نحو التداول، والعملات المستقرة، وشركات الخزينة الرقمية.

Palisade تعزز البنية التحتية لخدمات ريبل

قالت ريبل إن خدمة المحافظ الرقمية الخاصة بـ Palisade ستُدمج أيضًا في خدمة Ripple Payments للتحويلات عبر الحدود، وستشكل البنية التحتية الأساسية للمدفوعات القائمة على الاشتراكات أو التحصيلات الرقمية.

المصدر: Palisade

وأوضحت أن الأدوات الجديدة ستخدم العملاء في حالات الاستخدام عالية السرعة، مثل عمليات الربط بين العملات المشفّرة والعملات الورقية (on/off ramps)، القادرة على دعم سلاسل بلوكشين متعددة والتفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

ريبل أنفقت 4 مليارات دولار على الاستحواذات

ذكرت ريبل أن صفقتها الأخيرة ترفع إجمالي إنفاقها على عمليات الاستحواذ إلى نحو 4 مليارات دولار، معظمها خلال عام 2025.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الشركة أن عملاءها المؤسسيين في الولايات المتحدة سيتمكنون من الوصول إلى معاملات خارج البورصة (OTC) بعد استحواذها بقيمة 1.25 مليار دولار على شركة Hidden Road، الوسيط المالي الصديق للعملات المشفّرة، والذي أُنجز في أبريل الماضي.

كما استحوذت ريبل في أكتوبر على شركة GTreasury، المتخصصة في أنظمة إدارة الخزائن الرقمية، مقابل مليار دولار، ضمن توجهها للاستفادة من الاهتمام المتزايد من الشركات العامة بحيازة الأصول المشفّرة.

وفي أغسطس الماضي، اشترت ريبل منصة المدفوعات المستقرة Rail مقابل 200 مليون دولار، وهي صفقة من المتوقع إغلاقها رسميًا في الربع الرابع من العام الجاري.