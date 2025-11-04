الحوت الذي توقّع انهيار أكتوبر يفتح صفقات شراء بقيمة 55 مليون دولار على البيتكوين والإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - الحوت المشفّر الذي حقّق أرباحًا بلغت 200 مليون دولار خلال الانهيار الذي أعقب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي يراهن الآن على ارتفاع جديد في سوق العملات المشفّرة، بصفقات شراء تبلغ 55 مليون دولار على البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

وأشارت منصة تحليل البيانات Arkham في منشور على منصة X يوم الاثنين إلى أن الحوت فتح صفقة شراء على البيتكوين بقيمة 37 مليون دولار وأخرى على الإيثريوم بقيمة 18 مليون دولار على منصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid.

ويُعرف هذا المتداول باسم “حوت Hyperunit”، وقد اشتهر بعد أن تنبأ بدقّة بانهيار السوق في 10 أكتوبر، محققًا أرباحًا ضخمة بلغت 200 مليون دولار من مراكز البيع (القصيرة). ومنذ ذلك الحين، نفّذ صفقتين ناجحتين إضافيتين، ما دفع Arkham للتساؤل ما إذا كان “سيصيب الهدف للمرة الرابعة على التوالي؟”

المصدر: Arkham

هذا الحوت المخضرم ينشط في السوق منذ سبع سنوات على الأقل، وكان قد اشترى بيتكوين بقيمة 850 مليون دولار خلال السوق الهابطة لعام 2018 واحتفظ بها حتى بلغت قيمتها 10 مليارات دولار ويبدو أنه يواصل الرهان بثقة.

في وقت النشر، يتداول البيتكوين عند 106,598 دولارًا، بينما يبلغ سعر الإيثريوم 3,602 دولارات. لا يزال البيتكوين منخفضًا بنسبة 15.5% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما انخفض الإيثريوم بنسبة 27.3% عن قمته التاريخية.

أما مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفّرة فيشير إلى “الخوف” بدرجة 42 من 100.

حيتان البيتكوين القدامى لا يمكنهم “التمسّك للأبد”

قال هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول المشفّرة Bitwise، إن الحيتان القديمة (OG whales) ساهمت بشكل رئيسي في التصحيح الأخير للسوق، مشيرًا إلى أن البقاء طويلًا في السوق بعد تحقيق أرباح بمقدار 100 أو 1000 ضعف يمكن أن يكون مرهقًا نفسيًا.

وأضاف:

“هؤلاء الأشخاص لديهم حياة يعيشونها. من الصعب نفسيًا أن ترى 100 مليون دولار أو ثلث ثروتك تتبخّر مؤقتًا في سوق هابطة، حتى لو كنت تخطط للاحتفاظ بمعظمها.”

كما أظهرت بيانات CryptoQuant أن حاملي البيتكوين على المدى الطويل باعوا نحو 405,000 بيتكوين بين 2 أكتوبر و2 نوفمبر.

مع ذلك، يؤكد هورسلي أن أكبر الحائزين ما زالوا لا يخططون للبيع.

القاع قد يكون قريبًا: Santiment

تشير منصة تحليل البيانات Santiment إلى أن أغلب الألم في السوق قد حدث بالفعل، إذ تُظهر بياناتها أن عدد البيتكوينات الموجودة في البورصات انخفض بمقدار 208,980 بيتكوين خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت المنصة:

“على الرغم من تراجع سعر البيتكوين بنسبة 14% منذ أعلى مستوياته في 6 أكتوبر، إلا أن المؤشر الإيجابي هو أن معظم البيتكوين لا يزال بعيدًا عن البورصات.”

وأضافت:

“بشكل عام، عندما لا تنتقل العملات إلى البورصات، فإن خطر عمليات البيع الإضافية يكون محدودًا.”