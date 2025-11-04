فيلم السادة الأفاضل يتصدّر شباك التذاكر السعودي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - تصدّر فيلم "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، شباك التذاكر السعودي، بالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه في دور السينما هناك؛ حيث حظي بإقبالٍ جماهيري كبير؛ مما انعكس على ترتيبه في قائمة الإيرادات بين الأفلام المنافسة.
ويجمع فيلم "السادة الأفاضل" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين: إحداهما ريفية، والأخرى قاهرية، تتشابك حيواتهما بسبب صلة قرابة؛ مما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.
ويُشارك في البطولة كلٌّ من: غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، وغيرهم. والعمل من تأليف وليد المغازي. ومن إخراج عمر رشدي حامد.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي؛ حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أيّ وقت، وأنه لا يوجد سن معيّن للحب. من خلال قصة رجل، يجسّده ماجد الكدواني، وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل. وتؤدي غادة دور ربة منزل. ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات. أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال، وهي ابنة الكدواني. وتجسّد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.
كما تراجع فيلم "معركة تلو الأخرى" One Battle After Another، إلى المركز الثالث؛ مُحققاً 881.7 ألف ريال، مقابل 15.7 ألف تذكرة؛ ليُحقق على مدار الـ6 أسابيع الماضية 18 مليون ريال، لأكثر من 295 ألف تذكرة. والعمل بطولة كلٍّ من: شون بن، ليوناردو دي كابريو، بينيسيو ديل تورو، وريجينا هول. وهو من تأليف وإخراج بول توماس أندرسون.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق؛ حيث يظهر عدوٌ قديم بعد مرور 16 عاماً؛ مما يدفع مجموعة من المناضلين إلى التعاون مجدداً في سبيل إنقاذ ابنة أحد أفراد جماعتهم.
فيما صعد فيلم Regretting you، إلى المركز الرابع، بعدما حقق 661 ألف ريال، لـ9.6 آلاف تذكرة؛ ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.2 مليون ريال، مقابل 17.7 ألف تذكرة.
والفيلم بطولة: مارسيل ليبلانك، أوبري بروكويل، كورت يوي، كلانسي براون، ويلا فيتزجيرالد، سكوت إيستوود وآخرين. وسيناريو وحوار سوزان مكمارتين. وإخراج جوش بوون.
وتدور أحداث الفيلم حول توتُّر العلاقة بين الأم الشابة (مورجان جرانت) وابنتها المراهقة (كلارا) بعد الوفاة المأساوية للزوج (كريس)؛ فتجبرهما الحياة على مواجهة العديد من التحديات معاً.
أما المركز الخامس؛ فكان من نصيب فيلم Black Phone 2، والذي حقق 540 آلاف ريال تقريباً، مقابل 10.9 آلاف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه خلال الـ3 أسابيع الأخيرة 2.6 مليون ريال، لـ47.2 ألف تذكرة. وهو بطولة: إيثان هواك، مايسون ثايمز، ومادلين ماكغرو.
تدور أحداث الفيلم حول فين، شاب في الـ17 من عمره، يحاول إعادة بناء حياته بعد نجاته من تجرِبة اختطاف مأساوية. فيما تبدأ أخته بتلقي مكالمات مرعبة في أحلامها عبْر الهاتف الأسود، وتتابع رؤية أحداث غامضة مرتبطة بثلاثة فتيان في مخيم شتوي ناء يُدعى بحيرة الألب.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
إيرادات شباك التذاكر السعوديوجاء ذلك، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ هيئة الأفلام السعودية؛ حيث كشفت عن حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر السعودي، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وتحديداً خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري؛ حيث يُعرض هناك 62 فيلماً متنوّعاً، بالتزامن مع بدء موسم الأفلام الشتوي؛ حيث جمع شباك التذاكر 10.7 ملايين ريال سعودي طوال الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات تجاوزت 206 آلاف تذكرة تقريباً.
فيلم "السادة الأفاضل" يُزيح ماجد الكدواني من الصدارةوأوضحت الهيئة، أنّ فيلم "السادة الأفاضل" الذي تصدّر القائمة، حقق في أسبوعه الأول، 2.3 مليون ريال، مقابل 38.6 ألف تذكرة مبيعة. وهو بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، إنتصار، ناهد السباعي، هنادي مهنا، علي صبحي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر. الفيلم من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، عبدالرحمن جاويش. وإخراج كريم الشناوي.
ويجمع فيلم "السادة الأفاضل" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين: إحداهما ريفية، والأخرى قاهرية، تتشابك حيواتهما بسبب صلة قرابة؛ مما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.
https://www.instagram.com/p/DPmQf35DPQ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DPmQf35DPQ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
فيلم "وفيها إيه يعني" يتراجع للمركز الثانيوقد تراجع فيلم "وفيها إيه يعني" للفنان ماجد الكدواني، إلى المركز الثاني بعد أسابيع من الصدارة؛ حيث حقق خلال الأسبوع الماضي 1.8 مليون ريال، مقابل 31 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الماضية، 14.6 مليون ريال، لـ266.3 ألف تذكرة.
ويُشارك في البطولة كلٌّ من: غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، وغيرهم. والعمل من تأليف وليد المغازي. ومن إخراج عمر رشدي حامد.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي؛ حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أيّ وقت، وأنه لا يوجد سن معيّن للحب. من خلال قصة رجل، يجسّده ماجد الكدواني، وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل. وتؤدي غادة دور ربة منزل. ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات. أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال، وهي ابنة الكدواني. وتجسّد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.
View this post on Instagram
كما تراجع فيلم "معركة تلو الأخرى" One Battle After Another، إلى المركز الثالث؛ مُحققاً 881.7 ألف ريال، مقابل 15.7 ألف تذكرة؛ ليُحقق على مدار الـ6 أسابيع الماضية 18 مليون ريال، لأكثر من 295 ألف تذكرة. والعمل بطولة كلٍّ من: شون بن، ليوناردو دي كابريو، بينيسيو ديل تورو، وريجينا هول. وهو من تأليف وإخراج بول توماس أندرسون.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق؛ حيث يظهر عدوٌ قديم بعد مرور 16 عاماً؛ مما يدفع مجموعة من المناضلين إلى التعاون مجدداً في سبيل إنقاذ ابنة أحد أفراد جماعتهم.
فيما صعد فيلم Regretting you، إلى المركز الرابع، بعدما حقق 661 ألف ريال، لـ9.6 آلاف تذكرة؛ ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.2 مليون ريال، مقابل 17.7 ألف تذكرة.
والفيلم بطولة: مارسيل ليبلانك، أوبري بروكويل، كورت يوي، كلانسي براون، ويلا فيتزجيرالد، سكوت إيستوود وآخرين. وسيناريو وحوار سوزان مكمارتين. وإخراج جوش بوون.
وتدور أحداث الفيلم حول توتُّر العلاقة بين الأم الشابة (مورجان جرانت) وابنتها المراهقة (كلارا) بعد الوفاة المأساوية للزوج (كريس)؛ فتجبرهما الحياة على مواجهة العديد من التحديات معاً.
أما المركز الخامس؛ فكان من نصيب فيلم Black Phone 2، والذي حقق 540 آلاف ريال تقريباً، مقابل 10.9 آلاف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه خلال الـ3 أسابيع الأخيرة 2.6 مليون ريال، لـ47.2 ألف تذكرة. وهو بطولة: إيثان هواك، مايسون ثايمز، ومادلين ماكغرو.
تدور أحداث الفيلم حول فين، شاب في الـ17 من عمره، يحاول إعادة بناء حياته بعد نجاته من تجرِبة اختطاف مأساوية. فيما تبدأ أخته بتلقي مكالمات مرعبة في أحلامها عبْر الهاتف الأسود، وتتابع رؤية أحداث غامضة مرتبطة بثلاثة فتيان في مخيم شتوي ناء يُدعى بحيرة الألب.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».