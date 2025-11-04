تكنولوجيا: Realme تطلق C85 Pro و C85 5G ببطارية 7000 ملي أمبير ومعيار IP69

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme اليوم في فيتنام عن هاتفين جديدين من سلسلة C، وهما C85 Pro و C85 5G، حيث يقدمان بطاريات ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير، وشاشات كبيرة مقاس 6.8 بوصة، وكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط ومعيار مقاومة IP69K.

يأتي Realme C85 Pro بمعالج Snapdragon 685 من كوالكوم، وهو معالج يدعم شبكات LTE فقط، في حين يعتمد C85 5G على معالج Dimensity 6300 الأحدث من كوالكوم، والذي يوفّر دعمًا لشبكات الجيل الخامس.

ويُذكر أن C85 5G يشبه إلى حد كبير هاتف Realme 15x، مع فارق رئيسي في سرعة الشحن التي تبلغ 70 واط في الأخير.

من ناحية الشاشة، يقدم C85 Pro شاشة AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يأتي C85 5G بشاشة IPS LCD بدقة +HD ومعدل تحديث أعلى يبلغ 144 هرتز. ويضم الهاتفان كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر IMX852 وعدسة أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الهاتفان بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام اندرويد 15، وتدعم بطارياتهما الضخمة ميزة الشحن العكسي OTG، مما يتيح استخدام الهاتف كمصدر طاقة لشحن أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية أو السماعات اللاسلكية.

يتوافر الهاتفان بلوني Parrot Purple و Peacock Green. يبدأ سعر Realme C85 Pro من 7,690,000 دونج فيتنامي (حوالي 292 دولارًا) لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر Realme C85 5G من 6,490,000 دونج فيتنامي (حوالي 247 دولارًا) لنسخة 8/128 جيجابايت، ويصل إلى 7,090,000 دونج (270 دولارًا) لنسخة 256 جيجابايت.

