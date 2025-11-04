الاقتصاد

Avalanche (AVAXUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-11-2025

2025-11-04 12:45PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر سهم شركة D.R. Horton, Inc (DHI) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 161.55$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 141.00$ كمستهدف سعري لنموذج الرأس والكتفين.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

