مجلس الوزراء السعودي يشيد بنمو القطاعات غير النفطية ويؤكد قوة الاقتصاد في مواجهة التحولات العالمية

بيروت - نادين الأحمد - أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باستمرار النمو القوي الذي تشهده القطاعات غير النفطية في المملكة، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030.

وترأس سمو ولي العهد الجلسة التي عقدت اليوم في الرياض، حيث قدّم في مستهل الاجتماع إحاطة شاملة حول أبرز نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة الذين شاركوا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة. وأوضح سموه أن الحضور الدولي الواسع للمؤتمر يعكس مكانة المملكة العالمية وثقة المجتمع الدولي في رؤيتها الاقتصادية وريادتها في تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.

وأكد المجلس أن المملكة تواصل تعزيز موقعها كمركز اقتصادي دولي ووجهة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين، بفضل سياساتها التنموية المتوازنة وقدرتها على تحويل الرؤى الوطنية إلى برامج عمل استراتيجية تشجع الابتكار والنمو.

كما أبرز المجلس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى تسجيل نمو مستمر في القطاعات غير النفطية وتقدم واضح في مجالات التقنية والتصنيع المتقدم والسياحة وريادة الأعمال. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن مساهمة القطاع الخاص كانت عاملاً رئيسياً في هذا النمو المتسارع بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي خلقت بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.

وفي سياق متصل، ثمن مجلس الوزراء فوز محافظة العُلا بثلاث جوائز ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما تزخر به العُلا من إرث حضاري وثقافي ومقومات سياحية جعلتها وجهة إقليمية وعالمية متميزة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التقارير المقدمة من مجلس الشورى واللجان الوزارية المختصة، وما توصلت إليه الأجهزة الحكومية بشأنها.