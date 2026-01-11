اخبار الخليج / اخبار الإمارات

إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة في إمارة الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة في إمارة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة بسرعة وكفاءة، وبجهود مكثفة من الفرق الفنية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أكدت أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظاً على استقرار الشبكة.
وأوضحت في وقت سابق أنه تم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي إلى عدة مناطق لحين إرجاع الخدمة في المناطق المتاثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل.
وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التزامها بأعلى معايير الاعتمادية واستمرارية الخدمة.

— sewa_sharjah (@sewa_sharjah)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا