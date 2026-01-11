بعد العاصفة "جوريتي".. تحذيرات الطقس لا تزال قائمة في أنحاء المملكة المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن يضرب المزيد من الطقس الشتوي المملكة المتحدة، حيث لا تزال التحذيرات من الثلوج والجليد والرياح والأمطار قائمة في أعقاب العاصفة جوريتي. وحتى مساء السبت، كان الآلاف لا يزالون من دون كهرباء بعد العاصفة، وفقا لموقع الشبكة الوطنية الإلكتروني، بينما حذرت الهيئة الوطنية للسكك الحديدية من احتمال حدوث اضطراب في رحلات القطارات حتى يوم غد الاثنين. وفي أنحاء المملكة المتحدة، لا تزال تحذيرات مكتب الأرصاد الجوية بشأن الرياح والأمطار والثلوج والجليد سارية لليوم الأحد، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ونصح مكتب الأرصاد الجوية المتواجدين في المناطق التي تشملها التنبيهات بالاستعداد لتأخر الرحلات، وظروف القيادة التي قد تكون خطيرة، وتخصيص وقت إضافي للمساعدة في تجنب الانزلاق والسقوط على الجليد. وقال خبير الأرصاد الجوية في المكتب، كريج سنيل، إنه من المتوقع أن يجلب نظام جوي جديد ظروفا أكثر اعتدالا وأمطارا خلال "مرحلة انتقال فوضوية" من العاصفة جوريتي. ومن المتوقع أن يكون اليوم الأحد "رطبا وعاصفا" في النصف الجنوبي من المملكة المتحدة، ولكن مع هبات رياح "ليست قوية بأي حال من الأحوال كما كانت عليه مع جوريتي"، حسبما أضاف. ومع ذلك، قال سنيل إن بعض الرياح العاتية قد تضرب المناطق الساحلية، مضيفا أن هذا ليس أمرا غير مألوف في هذا الوقت من العام. وقال خبير الأرصاد إنه في الأسبوع المقبل، ستشهد المملكة المتحدة ظروفا جوية "غير مستقرة" ولكنها "ستودع الطقس شديد البرودة"، مع توقع درجات حرارة تتراوح بين 9 و11 درجة مئوية في الجنوب وحوالي 6 إلى 8 درجات في الشمال.