العملة الرقمية المستقرة XUSD تخسر 70% من قيمتها بعد خسارة Stream Finance لـ 93 مليون دولار

شهدت عملة XUSD المستقرة، التابعة لـ “Stream Finance”، انهيار حاد تجاوز 70% صباح اليوم الثلاثاء، بعد إعلان المنصة عن خسارة مدير صندوق خارجي نحو 93 مليون دولار من الأصول المُدارة.

ووفقا لبيانات “CoinGecko”، هوت XUSD إلى 0.30 دولار – أدنى مستوى تاريخي لها – ما أثار اضطراب واسع في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

تجميد السحب وفتح تحقيق:

أعلنت Stream Finance عبر X عن تعليق مؤقت للإيداع والسحب، وبدء تحقيق قانوني بقيادة محاميي شركة “Perkins Coie”.

Yesterday, an external fund manager overseeing Stream funds disclosed the loss of approximately $93 million in Stream fund assets.



In response, Stream is in the process of engaging Keith Miller and Joseph Cutler of the law firm Perkins Coie LLP, to lead a comprehensive… — Stream Finance (@StreamDefi) November 4, 2025

وأكدت المنصة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بالشفافية وحوكمة الشركات، مشيرة إلى أنها بدأت بسحب الأصول السائلة كإجراء احترازي.

في غضون ساعة من الإعلان، تفاقم انهيار XUSD من 23% إلى أكثر من 58%.

وبلغ سعرها عند إعداد هذا التقرير نحو 0.48 دولار، بقيمة سوقية قدرها 95.6 مليون دولار، مع تراجع يومي بنسبة 62%.

DeFi تحت الضغط:

تأتي هذه الأزمة بعد اختراق “Balancer V2” الذي تسبب بخسائر بلغت 128 مليون دولار، فيما تمكنت “StakeWise DAO” من استعادة 73.5% من أموالها بجهود مشتركة مع “Gnosis Chain” وخبراء الأمن.

وبحسب “PeckShield”، سجّل سبتمبر وحده أكثر من 20 اختراق في مشاريع DeFi، بخسائر تجاوزت 127 مليون دولار، لترتفع الخسائر الإجمالية في 2025 إلى أكثر من 3 مليار دولار.

