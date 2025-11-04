تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-11-2025

ارتفع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها.

