أسهم Cipher Mining تقفز 34% بعد صفقة مراكز بيانات بقيمة 5.5 مليارات دولار مع أمازون

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - سجّلت شركة تعدين البيتكوين Cipher Mining ارتفاعًا بأكثر من 34% بعد إعلانها عن اتفاق جديد لمدة 15 عامًا مع عملاق التكنولوجيا “أمازون”، في خطوة تُضيف إلى سلسلة من الشراكات المتنامية بين شركات التقنية الكبرى وشركات تعدين العملات المشفرة.

وقالت الشركة يوم الاثنين إن الاتفاق مع خدمة الحوسبة السحابية (AWS) والذي تُقدّر قيمته بنحو 5.5 مليارات دولار ينص على أن توفر Cipher مساحات تشغيلية متكاملة وخدمات طاقة مخصصة لأعباء الذكاء الاصطناعي (AI workloads) على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو والثانية في أغسطس من العام المقبل.

كما أعلنت الشركة أنها قلصت خسائرها الصافية إلى 3 ملايين دولار فقط في الربع الثالث من العام، مقارنةً بخسارة قدرها 46 مليون دولار في الربع السابق، مع ارتفاع الأرباح المعدلة إلى 41 مليون دولار مقارنة بـ30 مليون دولار سابقًا.

أدى ذلك إلى ارتفاع سهم Cipher بنسبة 34% من 18.65 دولارًا إلى ذروة بلغت 25.02 دولارًا أثناء التداول يوم الاثنين، قبل أن يستقر عند 22.76 دولارًا بنهاية الجلسة.

المصدر: Cipher Mining

يتجه العديد من مُعدّني البيتكوين لتنويع مصادر دخلهم عبر تخصيص جزء من قدراتهم الكهربائية لاستضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)، بعد أن أدت عملية التنصيف في أبريل 2024 إلى تقليص مكافآت التعدين إلى 3.125 بيتكوين، ما أثر سلبًا على الأرباح العامة.

Cipher تتعاون مع Google أيضًا

وفي سبتمبر الماضي، استحوذت Google على حصة 5.4% في Cipher Mining كجزء من صفقة مراكز بيانات متعددة السنوات بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة Fluidstack المتخصصة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Cipher، تايلر بيج، في بيان يوم الاثنين:

“أبرمنا صفقة محورية مع Fluidstack وGoogle، عززت مصداقيتنا في مجال الحوسبة عالية الأداء (HPC). نحن نواصل الآن هذه الخطوة بتوقيع أول عقد إيجار مباشر مع مزود خدمات سحابية من الفئة الأولى (Tier 1 hyperscaler).”

إلى جانب صفقة أمازون، كشفت Cipher أيضًا عن امتلاكها حصة الأغلبية في مشروع مشترك لتطوير موقع استضافة ذكاء اصطناعي بقدرة واحد غيغاواط في غرب تكساس، يُعرف باسم Colchis، حيث ستوفر الشركة معظم التمويل وتستحوذ على ملكية بنسبة 95%.

اتفاقات متزايدة بين المعدّنين وعمالقة التكنولوجيا

شهد العام الجاري توسعًا كبيرًا في تعاون شركات التعدين مع شركات التكنولوجيا الكبرى. ففي يوم الاثنين ذاته، وقّعت شركة IREN اتفاقًا مع مايكروسوفت لتوفير خدمات سحابية تعتمد على معالجات الرسومات (GPU) بقيمة 9.7 مليارات دولار.

وفي أغسطس، أعلنت TeraWulf عن اتفاق استضافة بقيمة 3.7 مليارات دولار مع Fluidstack، المدعومة من الشركة الأم لـ Google، وهي Alphabet.