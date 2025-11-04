شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض وسط ضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

واصلت عملة البيتكوين خسائرها يوم الثلاثاء، متراجعة إلى ما دون 105,000 دولار، بعد أن اجتاحت الأسواق واحدة من أكبر موجات التصفية في أسابيع، بينما ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن آفاق أسعار الفائدة الأمريكية.



وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 2.4% إلى 104,956.8 دولارًا بحلول الساعة 01:02 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:02 بتوقيت غرينتش).



وكان البيتكوين قد انخفض بنحو 4% في الجلسة السابقة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.



تراجع البيتكوين يتعمّق بعد موجة تصفية واسعة



أظهرت بيانات من CoinGlass أن أكثر من 1.27 مليار دولار من مراكز العقود الآجلة ذات الرافعة المالية في سوق العملات المشفرة قد تمت تصفيتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر موجة تصفية تُسجّل منذ أسابيع.



وجاءت معظم الخسائر من المراكز الطويلة (Long Positions)، إذ أُجبر المتداولون الذين راهنوا على استمرار ارتفاع الأسعار على إغلاق مراكزهم قسرًا بعد الهبوط المفاجئ في سعر البيتكوين.



وجاء الانخفاض الحاد في ظل تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مع محاولة المستثمرين استيعاب الإشارات المتباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.



وقالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الاثنين إن التضخم "يتجه في الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية"، بينما حذّرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي من أن البنك المركزي لا ينبغي أن يلتزم بخفض إضافي للفائدة ما لم تظهر أدلة أوضح على تباطؤ ضغوط الأسعار.



وقد عززت هذه الرسائل المتناقضة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي فعلًا في خفض آخر للفائدة في ديسمبر، مما دفع المتعاملين إلى تقليص تعرضهم للمخاطر.



كما زاد ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة من الضغط على بتكوين وبقية العملات المشفرة.



ويمتد تراجع البيتكوين ضمن بداية متقلبة لشهر نوفمبر، بعد أن سجلت أول خسارة لها خلال شهر أكتوبر التاريخي المعروف عادة بمكاسبه منذ عام 2018.



أسهم Cipher Mining تقفز بعد صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع "أمازون ويب سيرفيسز"



ارتفعت أسهم شركة سايفر ماينينغ (Cipher Mining) المدرجة في ناسداك (CIFR) بأكثر من 20% يوم الاثنين بعد إعلانها عن اتفاقية إيجار لمدة 15 عامًا بقيمة 5.5 مليار دولار مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).



وتتضمن الصفقة توفير 300 ميغاواط من الطاقة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بدءًا من عام 2026، مما يعكس التحول الاستراتيجي للشركة من تعدين العملات المشفرة إلى قطاع الحوسبة عالية الأداء واستضافة الذكاء الاصطناعي المتنامي بسرعة.



أسعار العملات البديلة اليوم: خسائر حادة وسولانا تهوي 10%



شهدت معظم العملات البديلة (Altcoins) خسائر حادة وممتدة يوم الثلاثاء، على غرار تراجع بتكوين.



وانخفضت إيثريوم (Ethereum)، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 6% إلى 3,497.92 دولار.



في حين تراجعت ريبل (XRP)، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 5.5% إلى 2.28 دولار.