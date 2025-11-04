سعر سهم بوان (1302) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 04-11-2025

مدد سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مهاجمة مستوى المقاومة 182.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 182.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 201.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد