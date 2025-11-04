سعر وطنية (NRE) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 04-11-2025

ارتفع سعر سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات (2320) بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 60.90 ريال، ليستهدف اولى مستويات المقاومة عند سعر 65.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد