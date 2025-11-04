شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن توزيع 80.12 مليار ﷼ عن الربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" يفقد التداول فوق 4,000 دولارًا للأونصة

•تعليقات أكثر عدوانية من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مع فقد التداول فوق حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،بسبب الضغط السلبي لصعود الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.



حيث أدت تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى (3,966.82 $ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,001.66$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,005.86$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقد الذهب أقل من 0.1% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2%،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 100.05 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود في ظل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره أكثر الأصول جذبًا في الوقت الراهن،وسط تزايد الشكوك حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ،خاصة مع توالي التعليقات المشددة لبعض صانعي السياسة النقدية الأمريكية.



خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي،في ثاني خفض على التوالي، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن ذلك قد يكون هذا الخفض هو الأخير لهذا العام.



الفائدة الأمريكية

•قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنه ما كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير. وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها عارضت أيضًا خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي.



•وصرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس مؤكدًا.



•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 70% إلي 63% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 30% إلى 37%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب استئناف صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يشكل ارتفاع الدولار شوكة في خاصرة الذهب، حيث يُعيد المتداولون تقييم احتمالية خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.



•وأضاف ووترر: "إذا رأينا قراءة أخرى قاتمة لـ ADP في الولايات المتحدة فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم للعودة إلى مساره الصعودي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الاثنين بنحو 2.58 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,041.78 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يترنح تحت الضغط - توقعات اليوم – 04-11-2025