تكنولوجيا: دان هاوزر يؤكد: ألعاب GTA ستظل دائمًا تدور داخل الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد سلسلة Grand Theft Auto من أشهر سلاسل الألعاب في العالم، ويرجع ذلك إلى قدرتها على غمر اللاعبين في عوالم مليئة بالقصص المتشابكة والمدن النابضة بالحياة. وفي هذا السياق، أوضح دان هاوزر مؤخرًا السبب وراء اقتصار معظم أجزاء السلسلة على مواقع داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن البعض قد يتذكر لعبة Grand Theft Auto: London 1969، التي تُعد استثناءً نادرًا في تاريخ السلسلة، فإن بقية الأجزاء جميعها تدور داخل أمريكا. وفي حديثه مع بودكاست Lex Fridman، قال هاوزر:

“لقد صنعنا إصدارًا صغيرًا في لندن منذ 26 عامًا، بعنوان GTA London، وكان تجربة لطيفة وممتعة كأول حزمة مهام لجهاز PlayStation. لكن بالنسبة للنسخ الكاملة من GTA، كنا دائمًا نرى أن الطابع الأمريكي المتأصل في اللعبة يجعل من الصعب جدًا نقلها إلى لندن أو أي مكان آخر.

اللعبة تحتاج إلى الأسلحة والشخصيات المبالغ في واقعيتها، وشعرنا أن جوهر اللعبة يرتبط كثيرًا بأمريكا، وربما من منظور أجنبي أيضًا. لذلك، لم يكن من الممكن أن تعمل اللعبة بنفس الطريقة في بيئة أخرى.”

ومن الطبيعي أن يسير الجزء القادم، GTA 6، على النهج نفسه، إذ تدور أحداثه في مدينة Vice City الخيالية. وتشير المقاطع الدعائية التي كشفت عنها Rockstar Games إلى أن اللعبة ستتضمن العديد من الإشارات إلى الثقافة الأمريكية.

وبالتالي، يبدو احتمال رؤية إصدار من GTA تدور أحداثه خارج الولايات المتحدة ضعيفًا للغاية، خاصة أن اختيارات Rockstar Games الإبداعية كانت وما زالت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهوية الأمريكية للسلسلة.

المصدر