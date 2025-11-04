تكنولوجيا: Honor تستعد للإطلاق العالمي لهاتف Magic8 Pro مع بدء الحملة التشويقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتفي Magic8 و Magic8 Pro في الصين منتصف أكتوبر، ويبدو الآن أن الشركة تستعد لتوسيع نطاق الإطلاق ليشمل الأسواق العالمية، بدءًا من النسخة الأعلى Magic8 Pro.

إذ بدأت العلامة التجارية حملتها التشويقية للهاتف في ماليزيا، حيث نشرت فرعها المحلي إعلانًا على منصة X يحمل عبارة “قريبًا”، من دون تحديد موعد الإطلاق الرسمي بعد.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد حول ما إذا كانت النسخة العادية من الهاتف، Magic8، ستنضم إلى النسخة الاحترافية في الإطلاق العالمي، إذ لم يتم ذكرها في أي من المواد الترويجية، مما يشير إلى احتمال اقتصار الحدث على Magic8 Pro فقط.

ويأتي Honor Magic8 Pro مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شاشة LTPO OLED قياس 6.71 بوصة بدقة 1256×2808 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتعتيم PWM بتردد 4320 هرتز وسطوعًا أقصى يبلغ 6000 نتس.

أما الكاميرا الخلفية فتضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، وعدسة تليفوتو بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.7x وتثبيت بصري، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.

كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مزودة أيضًا بخاصية التركيز التلقائي.

ويعمل Magic8 Pro بنظام اندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10، ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7200 ملي أمبير في الساعة، ما يجعله من أقوى الهواتف المنتظرة في فئته.

