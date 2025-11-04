شاهد.. “بقال” يكشف معلومات جديدة عن “سفاح” الدعم السريع “أبو لولو”: (هو الحرس الشخص لدقلو وما قامت به المليشيا معه أعتبره مسرحية سيئة الإخراج وفعلاً هم أم كعوكات)

كشف الصحفي والقيادي السابق بقوات الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, معلومات جديدة عن سفاح المليشيا الذي قتل الآلاف من المواطنين بمدينة الفاشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “بقال”, الذي أعلن في وقت سابق إنسلاخه عن المليشيا, في بث مباشر مع بعض النشطاء على تطبيق “تيك توك”.

وأكد “بقال”, أن السفاح والمجرم “أبو لولو”, يعمل ضمن الحراسات الشخصية لقائد ثاني المليشيا, عبد الرحيم دقلو, وبعد ارتكابه لجرائمه تم تحريضه من بعض النشطاء أبرزهم عبد المنعم الربيع, بأن ينفي علاقته بالدعم السريع.

وأضاف الصحفي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, ما قامت به المليشيا من تصوير السفاح وهو في السجن يعتبر مسرحية سيئة الإخراج وفعلاً هم أم كعوكات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)