جينيفر أنيستون تدخل قصة حب جديدة: إليكم العلاقات العاطفية في حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 05:15 مساءً - بعد سنوات طويلة من التجارِب الشخصية، والعلاقات العاطفية، والزيجات التي لم تكتمل، يبدو أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون، البالغة من العُمر 56 عاماً، وجدت شريك روحها، الذي توصلت إليه وهي في كامل نضجها العقلي والعاطفي.

أعلنت أنيستون رسمياً ارتباطها، عبْر حسابها الرسمي على إنستغرام، من خلال منشورٍ لها وهي تحتضن حبيبها الجديد، الكاتب جيم كورتيس، وذلك بمناسبة يوم ميلاده. وعلّقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد حبيبي". وكان الثنائي قد شوهدا سوياً في يوليو الماضي وهما يقضيان عطلة الصيف في أسبانيا.

وقد تلقّت الممثلة العديد من المُباركات من جمهورها وأصدقائها، وكان أبرز تلك التعليقات، تهنئة ودعم زوجها السابق جاستن ثيرو.

ونتذكر في هذا التقرير، العلاقات العاطفية التي دخلت فيها جينيفر أنيستون على مدار مسيرتها الفنية.

جينيفر أنيستون والحياة العاطفية التي بحثت عنها

جينيفر أنيستون التي وُلدت عام 1969 في لوس أنجلوس، لأب يوناني وأم أمريكية، لم تكن حياتها مُستقرة كما يبدو؛ بل انفصل والداها وهي في سنٍ مُبكّر، أثّر عليها وأدّى إلى اضطراب علاقاتها العاطفية. وكانت حياتها العاطفية مثل مسيرتها المهنية، تحت المجهر الإعلامي ومُسلّطاً عليها الضوء دائماً؛ مما سبب لها الانزعاج في بعض الأحيان.

ورغم دخول أنيستون في أكثر من علاقة، كانت بدايتها تبدو "وردية" وتتمتع بالرومانسية والتوافق، إلا أن تلك العلاقات لم يُكتب لها النجاح، وسُطّرت نهايتها مُبكراً.

ومنذ فترة قريبة، صرّحت في أحد اللقاءات مُشيرةً إلى علاقتها الحالية بجيم كورتيس، أنها تبحث عن علاقة مبنية على الاحترام. وقالت: "أريد أن أعود إلى المنزل وأستطيع أن أقول له، لقد مَر يومٌ صعب للغاية".

أبرز علاقات جينيفر أنيستون

جينيفر وبراد بيت 1998- 2005

علاقة جينيفر أنيستون بالنجم العالمي براد بيت، تُعَد من أشهر العلاقات في عالم هوليوود. بدأت تلك العلاقة عام 1998، مُباشرةً بعد انطلاق أنيستون في عالم النجومية، وقد تزوّجا في 29 يوليو 2000 بحفلٍ خاص في مالبو، كاليفورنيا.

كانت تلك العلاقة مثار اهتمام إعلامي ضخم، وأُطلق عليهما حينها "الثنائي الذهبي" في هوليوود. لكن لم يستمر هذا الحُب كثيراً؛ فبعد خمسة أعوام فقط، تحديداً في يونيو 2005، أعلنت أنيستون وبيت انفصالهما رسمياً، وأكّدت فيما بعد، أنها تَعتبر زواجها من بيت "ناجحاً من وجهة نظرها الشخصية رغم الانفصال".

وفي مقابلةٍ لاحقة، أشارت أنيستون إلى أن مشاهدتها لانفصال والديها أثّرت في نظرتها إلى الالتزام داخل منظومة الزواج، وقالت: "لم يكن لديّ تدريب حقيقي على العطاء والأخذ في العلاقة".

جينيفر وفينس فون 2005 - 2006

لم تجلس أنيستون وحيدة كثيراً بعد انفصالها عن بيت؛ فبعد أشهُر قليلة، وفي نفس عام انفصالها 2005، دخلت بعلاقة عاطفية مع الممثل فينس فون أثناء تصويرهما فيلم The Break-Up، وعَرض عليها فون الزواج في مطلع عام 2006، في باريس ووافقت أنيستون، وتمت الخِطبة لشهور، ولكن لم تستمر العلاقة طويلاً، وانتهت في ديسمبر 2006.

وفي حديثٍ لها أثناء ارتباطها بفون، وصفته أنيستون بأنه "مرح" وأعاد الحياة والضحكة لها.

جينيفر وجون ماير 2008-2009

ظلّت أنيستون بعد فون، الذي اعتبره الكثيرون مرحلة انتقالية بعد علاقتها الطويلة ببراد بيت، وحيدةً، ولم تدخل في علاقة عاطفية قرابة ثلاثة الأعوام.

وفي عام 2008، ارتبطت أنيستون بالمغني جون ماير، ووصفت تلك العلاقة بأنها كانت "صحوة عاطفية"، وكان الثنائي يتمتعان بتناغُم قوي، ورغم ذلك استمرت العلاقة عاماً واحداً فقط، وانفصلا في 2009.

وقال ماير لاحقاً، إنها كانت من أعقد التجارِب في حياته؛ معبّراً عن صعوبة تجاوُزها.

جينيفر وجاستن ثيرو 2011- 2018

في عام 2011، التقت أنيستون بالنجم جاستن ثيرو أثناء تصوير فيلم Wanderlust، وتطورت العلاقة حتى ارتبطا رسمياً، ثم تزوّجا في 5 أغسطس 2015 في لوس أنجلوس.

وبعد حوالي 3 سنوات من الزواج، انتهى رسمياً في فبراير 2018، وأعلن الثنائي أن القرار جاء بمحبة خالصة، وأنهما سيظلان أصدقاء لباقي العُمر، وهذا ما حدث بالفعل.

وفي مقابلة لاحقة، عبّرت أنيستون عن أن زيجتيها كانتا "ناجحتين من وجهة نظرها"، وأن الانفصال كان خياراً سعيداً وليس استسلاماً للخوف أو الوحدة.

ورغم أن جينيفر أنيستون قد تزوجت مرتين، إلا أنها لم تحظَ بالإنجاب، رغم محاولاتها المُتكررة لقرابة الـ20 عاماً. وفي مقابلة لاحقة، تحدثت عن مدى صعوبة تحمُّل التكهنات حول سبب عدم إنجابها أطفالاً، طوال السنوات الطويلة الماضية.

كما تطرّقت للشائعة التي طالتها مراراً، والتي زعمت أنها لم تُرزق بأطفال بسبب "أنانيتها وحبها المفرط للعمل". قالت أنيستون: "لم يعرفوا قصتي، أو ما مررت به على مدار العشرين عاماً الماضية في محاولة تكوين أسرة؛ لأنني لم أُفصح لهم عن مشاكلي الصحية".

وتابعت: "هذا ليس من شأن أحد، ولكن تأتي لحظة لا يُمكن تجاهُلها، وهي خلق قصة أنني لم أنجب طفلاً لأنني أنانية، هذا يؤثّر عليّ؛ لأنني إنسانة، كلنا بشر. لهذا السبب فكّرت أكثر من مرة في تصحيح تلك الرواية الخاطئة، ولكن كنت أتراجع وأقول، طالما عائلتي وأصدقائي يعرفون الحقيقة؛ فهذا يكفي".

وكشفت أنيستون: "كان طريقي مليئاً بالتحديات، طريق إنجاب الأطفال، وفي أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، مررتُ بظروف قاسية للغاية، بذلتُ قُصارى جُهدي للحمل، وكان الأمر صعباً للغاية".

وأوضحت نجمة مسلسل "فريندز"، أن تجاوُزها سن الإنجاب قد منحها قليلاً من الراحة، إذ لم تعُد مضطرة للتساؤل عما إذا كان ذلك سيحدث: "لم أعد مضطرة للتفكير في ذلك، لقد أمضيت سنوات طويلة أخفي قصتي حول التلقيح الصناعي".

ونفت أنيستون الشائعة القاسية التي تقول، إن انفصالها عن براد بيت كان بسبب رفضها إنجاب طفل: "كانت كذبة مطلقة. ليس لديّ ما أخفيه الآن".

ويُذكر أنه على الرغم من عدم إنجاب أنيستون للأطفال، إلا أنها حنونة على أطفال العديد من صديقاتها، ومنهم: كوكو، ابنة كورتني كوكس، وفرانشيسكا ومابل، ابنتا جاستن بيتمان.

