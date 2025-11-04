المخرج عمر عبد العزيز يكشف تفاصيل مشروع متحف السينما ويوجه رسالة لورثة الفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 05:15 مساءً - أجرت الإعلامية بوسي شلبي مؤخراً لقاء مع المخرج عمر عبد العزيز شاركته مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

سبب إصابة عمر عبد العزيز

مشروع متحف السينما قيد الإنشاء

وكشفعن السبب وراء ظهوره في العديد من الفاعليات والمهرجانات الفنية وهو يستخدم كرسي متحرك، وأكد أنه أصيب بكسر في قدمه مؤخراً، بعد سقوطه في الحمام، مؤكداً أوشك على الشفاء والتعافي.وخلال اللقاء، وجه المخرج عمر عبد العزيز رسالة لأبناء وورثة الفنانين بضرورة تسليم مقتنيات ذويهم من ملابس وصور وأدوات وأفلام، لتُعرض في متحف السينما الجاري إنشاؤه، وقال نصاً: "إحنا بنحاول نقول للأبناء اللي عنده حاجة يجيبها، وإحنا بنجمع ونعمل أرشيف. في مهرجان الجونة اتعرضت أفلام اترممت، ودول اللي بتملكهم الحكومة، لكن في حاجات كتير موجودة في البيوت مع الورثة ومش عارفين مكانها".

وأوضح أن المقتنيات الخاصة بالفنانين الراحلين لها قيمة فنية وتاريخية كبيرة من الضروري الحفاظ عليها، وطالب أي شخص من عائلات النجوم الراحلين بالتواصل معه شخصياً في اتحاد النقابات الفنية الثلاثة أو نقابة السينمائيين لضم المقتنيات للمتحف فور إنشائه.

وقال أن الهدف من المشروع هو توثيق تاريخ الفن المصري وحماية الإرث السينمائي من الضياع، موضحاً أن بعض المجموعات النادرة من مقتنيات كبار المبدعين تم فقدانها بسبب بيعها في الأسواق.

وأشار عمر عبد العزيز إلى موقف الفنان الراحل نور الشريف، الذي تبرع بجميع مقتنياته لمكتبة الإسكندرية، وطالب الأجيال الجديدة بأن يكون لديها الوعي بقيمه ما يمتلكونه.

سبب انفصال عمر عبد العزيز

وفي سياقٍ آخر، كشف المخرج، في وقتٍ سابق سبب انفصاله عن زوجته بعد زواجهما في (فبراير) 2024، قائلاً: "تزوجت وأنا فوق السبعين واتعودت على الوحدة. زوجتي الأولى الله يرحمها، بعد وفاتها فضلت أعزب عشرين سنة، لكن جوازي الأخير ربنا ما أرادش يكمل. الراجل من غير الست وبيها حياته سودة، لكن لازم الزوجة تفهم طبيعة شغل جوزها".

