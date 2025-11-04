خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الشيخ الخثلان في وفاة والدته

موقع الخليج 365- واس: أعرب فضيلة الشيخ أ .د سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمواساتهما في برقيتين بعثا بهما لفضيلته في وفاة والدته – رحمها الله - .

كما قدم فضيلته شكره إلى سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، وسمو وزير الداخلية، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب الفضيلة، والمشايخ، والمعالي، والسعادة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورجال الأعمال والمعارف والأصدقاء، ولكل من تفضل بتقديم العزاء والمواساة حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة والدته - رحمها الله - ، داعيًا الله عز وجل أن لايريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.