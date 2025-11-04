جراحة للمغربي سنادي قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : خضع المهاجم المغربي مروان سنادي لعملية جراحية ناجحة الاثنين لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي لركبته اليمنى، قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه أتلتيك بلباو الإسباني.

وقال الفريق الباسكي إن سنادي "بدأ الموسم وهو يعاني من آلام ناجمة بشكل أساسي عن إصابة مزمنة في الغضروف الهلالي، وقد خضع للتدخل الجراحي لمعالجتها".

تابع "من المتوقع أن يحصل مروان على الإذن بالخروج من المستشفى غدا (الثلاثاء)، ليبدأ لاحقا مرحلة التعافي".

وتأتي هذه الجراحة بعد أن قدم سنادي (24 عاما) مستويات مميزة في الدوري الإسباني قبل أن تعاوده الإصابة.

وشارك سنادي (3 مباريات دولية) هذا الموسم في ثماني مباريات مع بلباو في الليغا سجل فيها هدفا، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.