بالفيديو.. مختص: جميع الشركات والمؤسسات ستموت.. وهذا "إكسير الحياة" لبقائها فترة أطول!

موقع الخليج 365: قال باسم جفال خبير الابتكار، إن أي شركة أو مؤسسة مهما كانت كبيرة، ستموت في يوم من الأيام، مؤكدا أن عمر الشركات تناقص من 61 سنة إلى 18 سنة حاليا.

الذكاء الاصطناعي

وأوضح خلال لقاء في برنامج " ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": مع وجود الذكاء الاصطناعي، سيصل العمر الافتراضي للشركات إلى 10 سنوات.

دورة حياة

وأضاف: جميع الشركات والمؤسسات لها دورة حياة وتشبه الإنسان في كونها ستموت في يوم من الأيام، ولكن هناك "إكسير الحياة" للشركات وهو الابتكار.

الابتكار

وأكد أن الشركات لديها خياران: إما التركيز على متابعة النتائج الربعية باستمرار، أو الابتكار، مضيفا: الشركات التي لا تبتكر ستجد نفسها عرضة لظهور منافسين صغار يغيرون قواعد اللعبة.