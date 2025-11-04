محمد حماقي.. المطرب الذي وثق مسيرته بأغانٍ تروي حكايته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:02 مساءً - يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، بيوم ميلاده، وذلك وسط مجموعة من أعماله الغنائية المتنوعة، التي حقق من خلالها نجاحات عدة، أسهمت في حصده العديد من الجوائز والتكريمات، حيث استطاع أن يصنع لنفسه لوناً غنائياً مختلفاً، مما أدى إلى شهرته سريعاً؛ ليحجز مكاناً في قلوب الكثيرين من محبي الطرب والموسيقى. وتزامناً مع الاحتفال بيوم ميلاده، فسوف نسلّط الضوء على عدد من أغانيه التي من خلالها روى مواقف حياتيه له رومانسية أو إنسانية، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال التقرير التالي.

قصة مؤثرة وراء "ما بلاش"

"ما بلاش" من الأغاني التي أكسبت محمد حماقي شهرة سريعة وواسعة على الساحة الطربية، ورغم مرور سنوات عدة على طرحها، إلا أنها لا تزال من الأغاني المفضلة والمحببة لدى جمهور ""، والتي أصبحت مطلباً رسمياً ورئيسياً في حفلاته الغنائية، وسبب ذلك هي كلماتها التي لامست القلوب والمشاعر، لتحدثها عن آلام الفقد، وكيف تبدو الحياة بعد رحيل شخص عزيز أو مقرّب، إلا أن هذه الأغنية على وجه الخصوص، جسدت حالة حزينة عاشهاعلى أرض الواقع، وهي اللحظة التي فقد فيها والده، وكشفعن هذا الأمر، خلال لقاء سابق له في برنامج "صاحبة السعادة". في البداية نفى "" ما تداوله البعض حول ارتباط أغنية "ما بلاش" بحياته الزوجية أو بانفصاله عن زوجته، موضحاً أن هذا الاعتقاد جاء بعد أن كتب اسمها في تترات الفيديو كليب وتوجيه الشكر لها، مكملاً: "في الحقيقة كنا قد عدنا إلى المنزل قبل تصوير الأغنية، ولا علاقة لها بما حدث بيني وبين زوجتي".

وأشار إلى أن الدافع الحقيقي وراء الأغنية كان فقدانه لوالده، موضحاً أن والده -رحمه الله- قضى معه آخر أيامه في فرح ابنة خاله، حيث كان سعيداً للغاية.

واستطرد قائلاً: "كنت أغني في الحفل، وبعدها أعطاني قالباً من الحلوى وانصرف، وعلى غير العادة اتصل بي بعد الفرح ليطمئن عليَّ، وفعل الأمر نفسه مع أخي، وفي صباح اليوم التالي، عند التاسعة، تلقيت خبر وفاته، وكانت أصعب أيام حياتي".

وتابع حماقي، كاشفاً عن تفاصيل صناعة الأغنية، قائلاً إنه كان يمتلك لحناً من تامر علي، وكتب منه فقط جملتين: "ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش"، ووقتها كان يحاول الشاعر أمير طعيمة -باعتباره صديقاً مقرباً له- أن يُخرجه من حالة الحزن التي كان عليها، وهنا تحدث معه "حماقي" عن اللحن، وطلب منه أن يكتب كلمات عليه، وبالفعل استوحى "طعيمة" كلمات الأغنية من اللقاء الأخير الذي جمع حماقي بوالده.

نظرة إعجاب في "آدي اللي في بالي"

حين غنى حماقي مع الألتراس في كواليس "أجمل يوم"

شهدت قصة الحب التي عاشها الفنانمع زوجته نهلة الحاجري أحداثاً درامية، إذ جاء اللقاء الأول عن طريق الصدفة البحتة، عندما قام الشاعر الغنائي أمير طعيمة بتوجيه دعوة له لحضور معرض تقيمه نهلة الحاجري كمصممة أزياء، وهنا بدأ "" سرد الحكاية. وقال في لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، إنه وقع في حب وغرام "نهلة" من النظرة الأولى، وهنا بدأ يتقرب منها للتعرف أكثر إليها، بعد أن وجد قبولاً منها، وهنا كانت المفاجأة؛ عندما أخبرته بأنها من معجباته، التي تحرص على شراء جميع ألبوماته الغنائية، وسرعان ما نشأت بينهما علاقة حب وانسجام قوي، وتزوجا في عام 2011، ثم أهدىإلى زوجته نهلة أغنية "آدي اللي في بالي" من ألبوم من "قلبي بغني"، وهي الأغنية التي عبّر فيها بطريقة رومانسية عن التغيير الكبير في حياته منذ دخولها فيها، لتكون مثل قصص الحب الكلاسيكية، وتقول كلمات منها: "آدي اللي في بالي بالملّي، قمر ومن السما نزلّي، دي بسم الله ما شاء الله، تشوفها تسمّي وتصلّي، عشان أوصفها مالهاش حل، كلام أغانيَّ كله أقل، دي خير في حياتي جاني وهَلّ، ومن حظي إنه متشالي".أما أغنية "أجمل يوم" فجاءت كواليسها مميزة ومختلفة للغاية، فهي الأغنية التي سمح من خلالهالـ الرابطة الخاصة به، أو كما يطلق عليها "الألتراس"، بمشاركتهم الغناء معه، وبهذا يُقدم "" على خطوة لم يتطرق لها الكثيرون.

وعن كواليس هذه الأغنية، قال محمد حماقي في لقاءٍ صحفي سابق له، إنه أثناء العمل على هذه الأغنية مع الموزع الموسيقي لها وهو تميم، اقترح عليه الأخير بأن يكون جزءاً منها بصوت "الكورال"، وهنا حاول حماقي أن يستفسر منه: "كورال أم جمهور؟"، ليجيبه الأخير بالقول: "يفضّل جمهور".

وأضاف أنه على الفور جاء في تفكيره "الألتراس" الخاص به، لأكثر من سبب؛ الأول هو انتماؤهم الكبير والشديد له، والثاني هو إحساسهم به، والثالث هو أمانتهم في عدم تسريب كلمات الأغنية، مكملاً: "ما بين نزول الأغنية والألبوم 3 شهور، مفيش كلمة من الأغنية اتسربت ولو حتى على سبيل الهزار".

وتقول الأغنية في مطلعها:

عندك، إستني دقيقة..

هتجنن منك شوفلي طريقة..

واعمل معروف بَطّل تقلق بَطّل خوف..

بتقولي عيونك مكسوف، طب من مين.

تهنئة خاصة

ومن جانبه، حرص الموزع الموسيقي توما، على تهنئة النجم محمد حماقي بهذه المناسبة؛ إذ نشر صورة تجمعه به عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق بالقول: "عِشرة العمر وأخويا، كل سنة وانت طيب وبصحة وخير ونجاح دايماً حماقي"، وجاء التعليق كاشفاً عن مدى قوة الصداقة التي تجمع الثنائي.

View this post on Instagram

