مشاركة وزير الثقافة في الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو بأوزبكستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله في الدورة الـ43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان. وأعرب عن فخره بالتعاون المستدام بين المملكة واليونسكو منذ 1946م. وأشاد بإنجازات المملكة في التربية والثقافة على الصعيدين المحلي والعالمي. وأكد دعم المملكة لاستراتيجيات اليونسكو وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها الحيوية. وأشاد بدور الثقافة كجسر حضاري للتواصل بين الشعوب. وختم كلمته بتأكيد أن إنجازات المملكة تعكس رؤية 2030 التي تجعل التربية والثقافة والعلوم في قلب التنمية الوطنية.