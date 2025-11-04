تعيين الغامدي وكيلاً للتدريب في كلية الاتصالات والمعلومات بجدة

وافق مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على تكليف المهندس صالح عجير الغامدي وكيلا للتدريب بالكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة. يأتي هذا التكليف تقديراً للكفاءات المتميزة التي يتمتع بها الغامدي ولخبرته الواسعة في مجال التدريب التقني. يعتبر المهندس صالح الغامدي إضافة قيمة للكلية التقنية ومن المتوقع أن يسهم بشكل فعال في تطوير برامج التدريب ورفع مستوى التعليم التقني في المنطقة.

