المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في نسختها السادسة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت فعاليات التسجيل للجائزة الوطنية للعمل التطوعي في نسختها السادسة، والتي تعد الأبرز في المملكة لتكريم رواد العمل التطوعي وتعزيز ثقافتهم وتمكين أثرهم في المجتمع. يقام حفل الجائزة مساء الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، ضمن أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي في مدينة الرياض.

تتضمن الجائزة أربعة مسارات رئيسية لتكريم الأفراد المتطوعين، والمبادرات التطوعية، والجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، بالإضافة إلى التقديري للمساهمات الوطنية الاستثنائية. تهدف الجائزة إلى تحفيز وتجويد العمل التطوعي، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع.

حفل توزيع الجوائز سيقام برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيشمل جلسات حوارية وورش عمل ومعرض مصاحب. دعا المركز جميع المهتمين بالعمل التطوعي إلى المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.