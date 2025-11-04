استقرار أسعار النفط مع تفاعل السوق مع خطط إنتاج أوبك+

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت أسواق النفط تغييرًا طفيفًا في الأسعار صباح اليوم، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بتعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل. وذلك على الرغم من استمرار المخاوف من وجود تخمة في العرض.

ووفقًا للتقارير، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 9 سنتات، أي ما يعادل 0.1%، لتصل إلى 64.80 دولارًا للبرميل. بينما انخفض سعر خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات، أو 0.2%، ليصل إلى 60.95 دولارًا للبرميل.

يُذكر أن هذه التغيرات جاءت بعد قرار مهم من أوبك وحلفائها، والذي يعكس تأثيره على أسواق النفط العالمية. تظل المخاوف من تخمة في العرض تلوح في الأفق، مما يجعل المتابعين ينتظرون المزيد من التطورات في الأيام القادمة.