تعليق "ضاحي خلفان" على معتمر ظهر في مقطع فيديو مخالفا لتعليمات الحرم وحاول يشتبك مع رجل أمن

موقع الخليج 365: علق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "أستغرب من أناس يأتون الحرم ويتشاجرون مع حراس الحرم الشريف".

وتابع: "المسألة يجب أن تكون كما يلي: ماذا يأمرك حرس الحرم أن تفعل؟ الجواب دون أدنى تردد: حاضر".

وأضاف: "إذا منعك عن شيء فامتنع، فالممنوع لدى الأمن ممنوع بحكم القانون والنظام، والامتثال للأمر واجب".