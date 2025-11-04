خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي.

واستعرض الاجتماع مستجدات وإنجازات عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز وتطوير كفاءة الأداء الحكومي.

ووجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتطوير استراتيجية شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية الحيوية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن المائي، وترسيخ مكانة أبوظبي كمنصة عالمية للحوار حول مستقبل المياه وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات، التي تواجه قطاع الماء، من خلال تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان القدرة التنافسية العالمية في إدارة الموارد الحيوية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات النموذج الجديد لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميّز، والذي يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الأثر المستدام في قطاع الخدمات الحكومية، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الجهات والفرق أداءً في حكومة أبوظبي، من خلال التركيز على النتائج والأثر الإيجابي والقيمة العامة المستدامة التي تحققها الجهة المشاركة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

كما اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات وإنجازات مبادرة «مِديم» وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، اللذين تُنفّذهما دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع، وذلك ضمن جهودها لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، ودعم المقبلين على الزواج من خلال برامج توعوية وإرشادية متنوّعة، إلى جانب تطوير منصة رقمية موحّدة مدعومة بتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، بهدف توفير خدمات متكاملة لدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في أبوظبي.

وأشار سموّه في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لرعاية الشباب وتشجيعهم على بناء أسر مستقرة ومترابطة، تقوم على القيم الإماراتية الأصيلة والعادات المجتمعية، التي تعزّز معاني التلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري.

وقد أسهم برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» في دعم استقرار الأسرة وتشجيع المقبلين على الزواج، من خلال برامج دعم مالي واجتماعي متنوعة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والتوازن الأسري، فيما واصلت مبادرة «مِديم» تقديم نموذج وطني يحتفي بالقيم الإماراتية في الزواج والأسرة، عبر تنظيم حفلات زفاف بأسلوب مبسّط ومستوحى من التراث الإماراتي العريق، وتدريب الشباب على مهارات التخطيط للحياة الزوجية.

واطّلع المجلس على مستجدات مركز مواهب وأهم المبادرات والبرامج التي يقدمها لدعم التوظيف المباشر للباحثين عن عمل من خلال التأهيل وتنمية المهارات، بالإضافة إلى دعم مشاريع العمل الحر، وتنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف لتمكين الكفاءات من الحصول على الوظائف المناسبة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث نظم المركز منذ بداية العام الجاري 92 يوماَ مفتوحاً.

كما استعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، مستجدات المشاريع والمبادرات والبرامج الحكومية في مجالات تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية ودمج الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانبها، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع ودعم رفاههم واستقرارهم.