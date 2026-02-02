اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد: الإمارات تحتفي بصنّاع الإنجاز

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن لا تحتفي بالإنجاز فحسب، بل تُكرّم صُنّاعه الذين جعلوا من العمل الحكومي مشروع قيمة، يبني مستقبل الوطن بصمتٍ وإخلاص.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «حين يكرّم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجلاً، فلأنه أحدث أثراً حقيقياً في مسيرة الدولة، وحين يكون من أبناء مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهذا يعني أنه تربّى على أن القيادة ممارسة يومية ومسؤولية مستمرة، لا مجرد لقب أو منصب». وتابع سموه: «أبارك للأخ محمد القرقاوي هذا التكريم المستحق بوسام الاتحاد، متمنياً له دوام التوفيق والتميّز. فهذا الوسام الرفيع شهادةٌ بأن الإمارات لا تحتفي بالإنجاز فحسب، بل تُكرّم صُنّاعه الذين جعلوا من العمل الحكومي مشروع قيمة، يبني مستقبل الوطن بصمتٍ وإخلاص».

