سيف بن زايد: الأخوّة الإماراتية الكويتية راسخة وشامخة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: «إن الحكمة التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما، تألقت منها علاقة أخوّةٍ إماراتية كويتية. عميقةٌ في جذورها، راسخةٌ في قيمها، شامخةٌ في إنسانيتها».

روح الأخوّة

وأضاف سموه: «سرديةٌ كُتبت بالثقة قبل الاتفاقات، وبالمودة قبل المصالح، وبالقلوب قبل الوثائق. علاقةٌ لا تشيخ، لأن أساسها طِيبُ الرجال، وعمقها نُبل المواقف، ومسارها سيبقى ممتداً بروح الأخوّة الصادقة».