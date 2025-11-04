شقيق أمير كرارة يمر بوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:02 مساءً - يمر الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة بوعكة صحية كبيرة خلال الأيام الحالية، وأثارت شقيقته نور كرارة حالة من القلق بشأن حالته الصحية عبر منشورها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد كرارة يمر بوعكة صحية

كتبت نور منشور قالت فيه: "فضلًا وليس أمرًا ادعوا لأخويالإجراء عملية كبيرة، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام يا رب".

وأكد على خبر مروره بوعكه صحيه الفنان شريف إدريس ونشر صورة له وكتب: "الف مليون سلامه للصديق والأخ أحمد كراره..ربنا يشفيك ويعفو عنك وتقوم بالسلامه يارب..أسألكم الدعاء".

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع خبر مروره بوعكه صحية، وقام الكثير منهم بالدعاء له وتمنوا له تجاوز هذه الوعكة الصحية بشكلٍ سريع ويعود لحياته الطبيعية من جديد خاصةً وأن الجراحة التي أجراها واحدة من العمليات الجراحية الدقيقة في القلب، وقد يحتاج لوقت طويل للتعافي.

أبرز أعمال أحمد كرارة

يُشار إلى أن الفنانمن الفنانين الذين استطاعوا أن يثبتوا حضورهم على الساحة الفنية، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة والمتنوعة، وكانت بداية مشواره الفني عام 2014 من خلال مشاركته في المسلسل اللبناني فرصة ثانية وبعدها شارك في فيلم نعمة عام 2016، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم الفندق وفيلم خط الموت.

وشارك أيضاً في عدد من المسلسلات الناجحة أبرزهم بالحجم العائلي، مسلسل ابن أصول، كلبش مع شقيقه أمير كرارة، جمال الحريم، مسلسل في يوم وليلة، مسلسل القمر آخر الدنيا، مسلسل رانيا وسكينة، مسلسل تل الراهب، وكان مسلسل شمال إجباري آخر أعماله.

أمير كرارة وأول تجربة في دراما المنصات الرقمية

وفي سياقٍ آخر، يخوض أمير كرارة أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية عبر مسلسل "ظروف غامضة" المكون من 10 حلقات، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث العمل في أجواء من الرعب والتشويق، حيث يجسّد كرارة شخصية "حسن" - بودكاستر متزوج من آية سماحة - يعيش هاجس البحث في أسرار الماورائيات وتحليلها، لتتشابك حياته مع أحداث غامضة ومثيرة. ومن المقرر عرض المسلسل قبل نهاية العام الجاري.

