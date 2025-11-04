رونالدو يفجرها: لست متواضعاً لأقول ميسي الأفضل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في لقاء إعلامي مثير يترقبة الملايين حول العالم سنوياً بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وأسطورة الكرة العالمية، ولاعب فريق النصر السعودي، والإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، قال رونالدو إنه لن يكون متواضعاً ليقول إن منافسه الأزلي والتاريخي ليونيل ميسي أفضل منه.

The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...



Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).



📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored)

ويبدو أن الجدل الأبدي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لن يهدأ قريبًا، فبعد مرور أكثر من عقدين من المنافسة بين أسطورتي كرة القدم الحديثة، لا يزال النقاش مستمرًا بين جماهير اللعبة حول من هو الأفضل منهما، بل من هو الذي يستحق أن يكون مع الأفضل في التاريخ من بينهما.

ورغم تقدمهما في العمر، فإن الثنائي لا يزال يواصل مسيرته في الملاعب بقوة، فالأرجنتيني ليونيل ميسي جدد عقده مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، بينما مدد كريستيانو رونالدو عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، وكلاهما يرغب في ظهور أخير في كأس العالم 2026.

وخلال مقابلة مطولة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، تطرق رونالدو إلى موضوع المقارنة الدائمة مع ميسي، بعدما أشار زميله السابق واين روني في تصريحات سابقة إلى أن الأرجنتيني هو اللاعب الأفضل بينهما.

وقال النجم البرتغالي رداً على ذلك: "ميسي أفضل مني؟ لا أتفق مع هذا الرأي، ولن أكون متواضعًا".

هذا التصريح، الذي جاء ضمن الإعلان الترويجي للمقابلة المنتظرة الثلاثاء، أعاد إشعال الجدل بين جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة أن رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في الدوري السعودي، ورغم بلوغه سن الأربعين، فإن رونالدو يواصل صناعة التاريخ داخل المستطيل الأخضر، حيث سجل هذا الموسم 8 أهداف في الدوري السعودي بقميص النصر، ليحتل المركز الثالث في جدول الهدافين.

كما أنه يملك في رصيده 952 هدفًا رسميًا خلال مسيرته الكروية المذهلة، على المستويات كافة، ولا يفصله سوى 48 هدفًا فقط عن الوصول إلى الحاجز الأسطوري وهو تسجيل 1000 هدف.

فيما كتب ميسي التاريخ، فهو الأكثر حصداً للبطولات، كما أن تتويجه بمونديال 2022 حسم الكثير من الجدل حول أفضليته على رونالدو، ولكن الجدل عاد من جديد، وعلى الأرجح فسوف يظل محتدماً إلى ما لا نهاية.