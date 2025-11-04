في دار السكينة ينبع الشفاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشروع “وقف الشفاء الصحي” في المدينة المنوّرة

في المدينة المنوّرة، حيث تهدأ الأرواح وتلين القلوب، وُلد “وقف الشفاء الصحي” على يد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود كفكرة تحمل معنى الرحمة في دار الهجرة والسكينة. من هناك بدأت الحكاية: نواة صغيرة نمت بصمت، حتى أصبحت رسالة تمتد بيد حانية نحو كل من أثقلهم المرض أو ضاقت بهم السبل إلى العلاج.

رؤية تتسع كل يوم

لم يكن الوقف مشروعًا إداريًا عابرًا، بل رؤية تتسع كل يوم. منصة تقرّب العلاج لمن لا يملكه، وبرامج تُغطي من لا يشملهم التأمين، لتصبح الرعاية الصحية حقًا كريمًا لا يُختزل في القدرة المادية.

مستشفى السلام الوقفي

ومن مشاريع الوقف التي تمضي بثبات: مستشفى السلام الوقفي في المدينة المنوّرة، بالشراكة مع منصة إحسان؛ مشروع لا يكتفي ببناء جدران، بل يؤسس لبيتٍ للرحمة، وملجأ يجد فيه المريض مكانًا يليق بكرامته الإنسانية. عيادات تُنشأ، تجهيزات تُعد، وأملٌ يمشي بخطى واثقة نحو من ينتظرون الشفاء بصبر جميل.

عمل في الهدوء

هذا الوقف لا يبحث عن الضوء، ولا عن ذكرٍ على الألسنة. إنه يعمل كما تعمل الرحمة: في الهدوء، بالنية الصادقة، وبقلبٍ يعرف أن الشفاء يبدأ من الكلمة الطيبة قبل الدواء.

روح المدينة

وهكذا… من روح المدينة، يتسع أثر الشفاء ليبقى.