أمير الشرقية يطّلع على مشاركة الجهات الصحية بالمنطقة في ملتقى الصحة العالمي

أمير المنطقة الشرقية يشيد بالتطورات الصحية في المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة اليوم، وذلك للاطلاع على مشاركة الجهات الصحية في ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”. وقد أثنى سموه على التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، مؤكدًا على أهمية تمكين الكوادر الصحية السعودية وتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية.

تحدث سمو الأمير عن حرص القيادة على تطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات عالية الجودة من خلال الاستثمار في الصحة وتبني نماذج صحية حديثة. كما ألقى مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية كلمة أكد فيها أهمية الاستثمار في الصحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الأهداف الصحية.

وفي كلمته، تحدث الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي عن الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة وعن التطور المستمر في مستوى الرعاية الطبية. وأشار إلى دور الدعم المستمر من القيادة الحكيمة في تحقيق تقدم ملموس في القطاع الصحي.

يأتي هذا الاهتمام المستمر بالقطاع الصحي في إطار حرص الدولة على توفير رعاية صحية متقدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. ويعكس التطور الذي يشهده هذا القطاع التزام القيادة بتطوير البنية التحتية الصحية وتمكين الكوادر الصحية لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع.