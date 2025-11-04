محافظ جدة يستقبل مدير عام المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، اليوم، في مكتبه، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن عبدالعزيز السيف.

خلال اللقاء، استمع سموه إلى شرح شامل عن أعمال ونشاطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في محافظة جدة، وتأكد من دورها الحيوي في ضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية.

وعبر سموه عن إعجابه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في ضمان جودة المنتجات، وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة والمقلدة.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون القائم بين السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.