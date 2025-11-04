بالفيديو.. عامل مصري يشعل النار داخل محطة وقود في لبنان انتقامًا من فتاة رفضت الارتباط به!

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام عامل مصري بإشعال النيران داخل محطة وقود بمنطقة الكرك شرقي لبنان..

سكب البنزين

وأظهر الفيديو العامل وهو يسكب البنزين ويشعل النار داخل المحطة، بينما حاول رجال الإطفاء والأمن السيطرة على الموقف ومنعه من تصعيد الوضع، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

رواية الإعلام اللبناني

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، فإن العامل المصري أقدم على إشعال النيران داخل محطة الوقود التي يعمل بها، انتقامًا من فتاة تعمل في سوبر ماركت بالقرب من المحطة رفضت الارتباط به .

شقيق العامل يكشف رواية مختلفة

وفي أول تعليق من شقيق العامل نفى الرواية المتداولة، مؤكدًا أن شقيقه كان في حالة دفاع عن النفس بعد تعرضه للاعتداء من مجموعة أشخاص، وأن الفيديو المنتشر لا يُظهر القصة الكاملة للأحداث.