“أرامكو السعودية” تكشف عن أداء الربع الثالث لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، حيث حققت صافي دخل بلغ 104.9 مليار ريال، مقارنة بـ 104.0 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق. وكشفت الشركة أيضاً أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 135.4 مليار ريال، وأن نسبة المديونية تراجعت إلى 6.3% في 30 سبتمبر 2025.

وأعلنت شركة أرامكو عن توزيعات أرباح بقيمة 79.3 مليار ريال للربع الثالث من عام 2025، بالإضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال، ستدفع في الربع الرابع.

وأكدت أرامكو أن الإعلان عن الاستثمار المخطط له في شركة هيوماين يبرز الإستراتيجية الرقمية، وأشارت إلى تعديل مستهدف نمو الإنتاجية لغاز البيع بزيادتها إلى نحو 80% بحلول عام 2030. كما أعلنت الشركة عن الاستثمار الأولي في شركة فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة.

مقالات ذات صلة

وفي تصريح لرئيس أرامكو، المهندس أمين بن حسن الناصر، أكد على تحقيق الشركة أداءً قوياً في الربع الثالث، وتطلعهم لمواصلة تعزيز قدرات الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تركز على النمو المعزز للقيمة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، واستخدام التطورات التقنية لاستكشاف فرص تجارية جديدة.