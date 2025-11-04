- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-04 02:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد بذلك على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.8070، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء ارتفاع الزوج الأخير بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه زخماً إيجابياً متجدداً يساعده على تمديد مكاسبه في الفترة القادمة.
