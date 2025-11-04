نور عمرو دياب تثير قلق محبيها بصورة لها من داخل المستشفى.. جلسة نقل حديد

- 1/2
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - أثارت نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا قلق واهتمام جمهورها ومحبيها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، حيث نشرت صورة من داخل إحدى المستشفيات أثناء تلقيها العلاج والمحاليل.
نور عمرو دياب تتلقى جلسات حديدنشرت نور عمرو دياب صورة من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وأظهرت الصورة تلقيها لمحاليل الفيتامينات والحديد. وعلقت نور على الصورة قائلة: "عدت من جديد مع قطرات الفيتامينات والحديد، الأفضل على الإطلاق".
نور عمرو دياب تحتفل بيوم ميلاد والدهافي سياقٍ آخر، حرصت نور على الاحتفال بيوم ميلاد والدها النجم عمرو دياب، حيث نشرت صورة نادرة لها، تجمعها مع والدها في مرحلة الطفولة، عبْر خاصية الـ"ستوري" عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها بقولها: "يوم ميلاد سعيد لوالدي الرائع، أصيل حقيقي- قوي، لامع، حكيم، وكل ما هو جيد حتى النخاع. أحبك كثيراً".
نور عمرو دياب بصور وفيديوهات رومانسية مع صديقهاكما شاركت نور أكثر من مرة صور وفيديوهات رومانسية مع صديقها مدرب الرقص ياسين رشدي؛ وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"؛ والتي غلب على معظمها الطابع الرومانسي، على الرغم من نفي الثنائي وجود أي علاقة عاطفية بينهما، والتي كان أبرزها أثناء تواجدهما بالجونة معًا لقضاء إجازتها الصيفية.
نور عمرو دياب تحتفل بيوم ميلاد والدتها شيرين رضاوفي وقتٍ سابق، كانت نور عمرو دياب، قد احتفلت بيوم ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، من خلال منشور لها عبر ستوري حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أكدت فيه على متانة العلاقة التي تجمعها بوالدتها، ووصفتها بأنها "أكبر داعمة" و أعظم صديقة لها.
أرفقت نور عمرو دياب بهذا المنشور، صورة نادرة من طفولتها تجمعها بوالدتها، وعلقت بالقول: "يوم ميلاد سعيد لأمي الجميلة، الرائعة، والمذهلة... شكرًا لكِ لكونكِ أكبر داعمة لي، وأعظم حليفي، وأفضل صديقة لي إلى الأبد".
وأضافت: "حبكِ هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير." واختتمت رسالتها بالقول: "لو عرف الناس حجم قلبكِ، لأحبوكِ أيضًا كما أحبكِ أنا".
نور عمرو دياب تثير الجدل في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"وأتت هذه الرسالة بعد أيام من ظهور نور في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، حين أثارت الجدل بردها المفاجئ على أحد الحضور الذي ناداها بـ"بنت عمرو دياب السوبر ستار"، فردت عليه بثقة: "لأ، أنا بنت شيرين رضا"، ما اعتبره البعض تعبيرًا عن فخرها بانتمائها لوالدتها، واستقلالها بهويتها الخاصة بعيدًا عن أضواء والدها.
