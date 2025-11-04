هل الحلبة تُساعد على خفض السكر والضغط والكولسترول؟.. "النمر" يجيب.. ويحذر من هذا الأمر!

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الحلبة قد تُساعد على خفض السكر والضغط والكولسترول.

تأثيرها ضعيف

وأوضح النمر عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه رغم فوائدها إلا أن تأثيرها ضعيف ولا يُغني عن الأدوية الموصوفة طبيًا، محذرًا من تفاعلها مع بعض الأدوية.

تفاعلات مع الأدوية

وأضاف أن الحلبة قد تُسبب هبوط السكر عند تناولها مع أدوية السكري، وهبوط الضغط مع أدوية الضغط، كما قد ترفع إنزيمات الكبد مع أدوية الكولسترول، وتزيد خطر النزيف عند تناولها مع أدوية القلب مثل الأسبرين والوارفارين.