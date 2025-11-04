المعنويات في سوق الكريبتو تهبط إلى “خوف شديد” مع تراجع البيتكوين دون 106 آلاف دولار

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - شهدت معنويات سوق العملات المشفرة تراجعًا حادًا يوم الثلاثاء بعد أن انخفض سعر البيتكوين مؤقتًا إلى ما دون 106,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

انخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة (Crypto Fear & Greed Index) إلى 21 من أصل 100 نقطة يوم الثلاثاء، أي بنحو النصف مقارنة باليوم السابق، مما يشير إلى حالة “خوف شديد” في السوق.

هبط البيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند 105,540 دولارًا يوم الاثنين، بعدما وصل خلال اليوم نفسه إلى ذروة تجاوزت 109,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko. ويجري تداوله حاليًا عند نحو 106,500 دولار بانخفاض قدره 2% خلال اليوم.

ويُعد مستوى المؤشر الحالي الأدنى منذ سبعة أشهر تقريبًا، إذ كان قد هبط إلى 18 نقطة في 9 أبريل الماضي، عندما تراجعت أسواق الأسهم والعملات المشفرة على نطاق واسع عقب دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيّز التنفيذ.

انخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة من 42 إلى 21 نقطة في يوم واحد. المصدر: Alternative.me

“الخوف الشديد” يعود مع تراجع البيتكوين

آخر مرة وصل فيها المؤشر إلى مستوى “الخوف الشديد” كانت في 22 أكتوبر، عندما تراجع البيتكوين من أكثر من 110,000 دولار إلى ما دون 108,000 دولار.

وتأرجح المؤشر منذ ذلك الحين بين حالتي “الخوف الشديد” و”الحياد” بعد الانهيار السعري في 9 و10 أكتوبر، حين انخفض البيتكوين سريعًا من ذروة تجاوزت 126,000 دولار في السادس من الشهر ذاته.

وكان المؤشر قد تجاوز منطقة “الحياد” آخر مرة قبل الانهيار في أوائل أكتوبر، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال الشهر عند 74 نقطة في 5 أكتوبر، مشيرًا إلى حالة “الطمع” في السوق.

ضعف الطلب المؤسسي وقلق السياسات النقدية

يرجع المحللون التراجع الأخير في سعر البيتكوين إلى انخفاض الطلب المؤسسي وتراجع النشاط على السلسلة، إضافة إلى القلق من لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

ورغم أن الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم الأربعاء، فإنه أشار إلى أنه قد لا يقوم بمزيد من الخفض خلال عام 2025 ما أدى إلى تراجع الأسواق الرقمية بعدما كانت التوقعات تميل إلى المزيد من التخفيضات.

كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين (ETFs) الأسبوع الماضي تدفقات خارجة صافية تقارب 800 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تراجع الشراء المؤسسي إلى ما دون كمية البيتكوين المُعدّنة يوميًا لأول مرة منذ سبعة أشهر.

يأمل متداولو البيتكوين في موسم صعودي خلال ما يُعرف بـ”Moonvember”، إذ تشير البيانات التاريخية إلى أن البيتكوين يحقق في المتوسط نموًا يزيد على 42% خلال شهر نوفمبر، الذي يُعد عادةً أفضل أشهر السنة أداءً بالنسبة له.