سعر النفط خام برنت يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 04-11-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليقترب الزوج حالياً من مستوى الدعم المحوري 0.5680، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة استعداداً لكسره.

