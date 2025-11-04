مصر: مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه بمدينة 6 أكتوبر.. والكشف عن دافعه لارتكاب الجريمة!

موقع الخليج 365: أقدم شاب مصري، على قتل شقيقه طعناً بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما بسبب خلاف على تعاطي المواد المخدرة في مدينة 6 أكتوبر بمصر.

طعن

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل شخص بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين مقتل شاب طعنا على يد شقيقه، وفق موقع "اليوم السابع" المصرية.

التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المصرية التحقيق.